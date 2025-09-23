石破総理の後継を選ぶ自民党総裁選が告示され、5氏が立候補したが、いずれの候補者も自民党の「裏金議員の対処」については多くを語っていない。9月23日の「くにまる食堂（文化放送）」では、関西学院大学教授の村尾信尚が、この問題について語った。 村尾「この5人が何を語ったかよりも、何を語らなかったのかに注目すると、自民党内の“政治とカネの問題”は衆院選においても参院選においても敗因の大きな背景だったと言われて
ランキング
- 総合
- 国内
- 政治
- 海外
- 経済
- IT
- スポーツ
- 芸能
- 女子
- 1. ぐちバカリ 山口智子の仕草物議
- 2. 1億円当せんして突然島を出たか
- 3. 夫が呼んだデリヘル嬢に見覚え
- 4. 孤独のグルメで不義理? 旅館告発
- 5. 性交しています 10代にわいせつ
- 6. ロバート馬場「貯金がない」ワケ
- 7. 父の死刑後 娘が驚いた電話内容
- 8. 中国で幼児3人「置き去り」に
- 9. 18歳から売春 毎月350万円稼ぐ
- 10. 長嶋一茂 大炎上した退席の真相
- 1. 1億円当せんして突然島を出たか
- 2. 性交しています 10代にわいせつ
- 3. 父の死刑後 娘が驚いた電話内容
- 4. 18歳から売春 毎月350万円稼ぐ
- 5. 外国人向けマンション 許可せず
- 6. 伊東市で聞いた 街の人々の声
- 7. 大誤算 年収5500万円→生活保護
- 8. 女性刺され「電話中に叫び声」
- 9. 働かないウクライナ難民の実態
- 10. 旧統一教会の韓鶴子総裁を逮捕
- 1. 夫が呼んだデリヘル嬢に見覚え
- 2. 女児出産したら「性被害に遭う」
- 3. 炭酸水 歯にダメージ与える恐れ
- 4. 「シートを倒すな」男性が激怒
- 5. 整形告白がXで炎上 投稿の意図
- 6. 理想の結婚相手 見極めポイント
- 7. ゴミ放置&家具破壊 民泊の惨状
- 8. DAISO リピ買いの洗濯グッズ紹介
- 9. 体毛処理に“抵抗感あり″の30代男性編集員が「神アイテム」と即購入！ 使ってわかったパナソニック『ボディトリマー』の機能性
- 10. 高市氏と石破氏が同じ地雷ワード
- 1. 中国で幼児3人「置き去り」に
- 2. ディズニーCEO 勝ち目ない状態か
- 3. 中国人に「ソウル病」流行のワケ
- 4. バリで息子死亡 心臓がない状態
- 5. 治療薬なし? リンゴ病患者急増か
- 6. スパイダーマン撮影中に転落事故
- 7. 中国アウトドアブランドが謝罪
- 8. 米企業が開発した「超音波包丁」
- 9. 中国で「人とペット共生」形成か
- 10. 8連休 エアチケット予約がピーク
- 1. 母と兄が…実家で目撃した光景
- 2. 大誤算 年収5500万円→生活保護
- 3. 埼玉の弱小野球部で起きた奇跡
- 4. 「ナイキ離れ」する本当の理由
- 5. ギョーザこびり付き事件から2年
- 6. パンが楽しめる「株主優待」
- 7. トヨタ会長 インスタでダメ出し
- 8. 夫をイクメン化したら 妻に悲劇
- 9. 退職金で老後破産 恐ろしい罠
- 10. 不動産「本当の相場」調べる方法
- 1. マックがビニール袋を完全廃止へ
- 2. スマホ乗っ取られる? 新法の危険
- 3. 入社から半年で離職 どの職種?
- 4. Wi-Fiルーター 床置きの問題点
- 5. 無料で使える5つのAIツール
- 6. Dellの「Pro Max 18 PLUS」
- 7. スマホが秒速で取り出せるバッグ
- 8. MOFT新作「やりすぎ」がスゴい
- 9. Google翻訳に新たなAI搭載機能
- 10. Samsungスマホを「魔改造」
- 1. 西勇輝 自らトレードを申し出か
- 2. 「世陸」呼ばれず中井美穂が涙か
- 3. 桐生が涙 けいれんの原因明かす
- 4. 1年9カ月 活動自粛中芸人の近影
- 5. 娘ら巡り大谷が許せなかった一線
- 6. 大谷の粋な対応 セレブ妻が感動
- 7. 大谷超え男獲得も 転落止まらぬ
- 8. 世陸 妨害が波紋…選手ブチギレ
- 9. 西武・平井 来季の戦力構想外
- 10. 田中将大 日米通算200勝の可能性
- 1. ぐちバカリ 山口智子の仕草物議
- 2. 孤独のグルメで不義理? 旅館告発
- 3. ロバート馬場「貯金がない」ワケ
- 4. 長嶋一茂 大炎上した退席の真相
- 5. カズレーザー 2番組終了の理由は
- 6. 有吉 好きな飲食店で衝撃受ける
- 7. 「悪意ありすぎ」安住アナに批判
- 8. アッコに「もう限界だろこれ」
- 9. 客から迷惑行為 濱家怒り退店
- 10. あのの気遣い「配慮の塊」絶賛
- 1. 織田が老害に ならなかった理由
- 2. 4人目妊娠し中絶へ 前向きな選択
- 3. 夫婦レスは体の問題だけではない
- 4. 40・50代に似合う GUのカーデ
- 5. 山手線100周年記念 限定焼き菓子
- 6. 「アーモンドミルク」の効果
- 7. 髪の悩み「血行不良」が解決?
- 8. セルフレジを両替機にする客も
- 9. 離婚ほのめかす夫 たった脅しか
- 10. 女性が「キモイ」と思う瞬間9選