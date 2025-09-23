◆ＪＥＲＡセ・リーグＤｅＮＡ―阪神（２３日・横浜）阪神・森下翔太外野手が今季２度目のベンチスタートとなった。前日２２日のヤクルト戦（神宮）では、４回の守備から途中交代。試合後は「そんなたいしたことじゃないんで大丈夫です。また明日（２３日）頑張ります」と話していた。今季ここまで全１３８試合に出場して打率２割７分７厘、２３本塁打、８９打点。この日の試合前練習ではキャッチボールの後に右翼で守備練習