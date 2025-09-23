10月4日投開票の自民党総裁選挙は、5人の候補者が共同会見を行い、消費税のあり方や物価高対策などについて意見を交わしました。【映像】各候補者のコメント「消費税の減税につきましては、この民意がこういう形で参議院選挙で出た以上、これを議論しないというのは適切ではないと思っています。社会保障の財源である等々、この消費減税というのはそんな簡単な話ではない」（小林鷹之元経済安保担当大臣）「地方がそれぞれのニー