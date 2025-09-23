◇プロ野球パ・リーグ ソフトバンク-オリックス(23日、みずほPayPayドーム)ここまで直近3試合で1点差の攻防を落とし、3位オリックスに3連敗を喫している首位ソフトバンク。オリックスとの4連戦最終戦のスタメンを発表しました。前日の一戦からは、野手3選手を入れ替え。「1番・センター」で谷川原健太選手、「6番・ファースト」で山川穂高選手、「8番・キャッチャー」で嶺井博希選手を起用しました。主にセンターを守っている周東