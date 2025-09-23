天皇皇后両陛下の長女・愛子さまが23日午後、「第50回愛馬の日」に出席するため東京・世田谷区のJRA馬事公苑に到着されました。愛子さまは、出迎えたJRA＝日本中央競馬会の吉田理事長とにこやかに挨拶をされています。JRAは、1968年以来動物愛護週間にあわせて毎年秋分の日を「愛馬の日」と定め、馬事公苑で市民が馬と触れ合う様々なイベントを行ってきました。今年は50回目の節目の開催で、宮内庁によりますとより多くの人々、特