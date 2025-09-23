トランプ政権は、中国発の動画投稿アプリ「TikTok」のアメリカ事業について、IT大手などの企業連合が運営すると発表しました。【映像】レビット報道官のコメントホワイトハウス高官は22日、「TikTok」のアメリカ事業はIT大手オラクルなどでつくるアメリカ企業や投資家の連合に移されると明らかにしました。売却額は数十億ドルにのぼるとみられます。アプリ上のコンテンツの表示を決めるアルゴリズムもアメリカ側で管理すると