実写版「ちびまる子ちゃん」（０６年）で主役のまる子を演じた元人気子役で、女優の森迫永依が今月１１日、２８歳の誕生日を迎えた。コメント欄には祝福の言葉とともに「綺麗になったねぇ〜」「日本一可愛い〜２８歳」「めっちゃ可愛いね♥」「美人綺麗です」などの声が寄せられている。２３日には「今年の夏の楽しかった思い出たち」と複数の近影をアップ。「そろそろ『ハロルドとモード』の本番が始まります！お稽古が