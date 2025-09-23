日田警察署 大分県日田市に住む70代の女性が警察官をかたったオレオレ詐欺で約680万円をだまし取られる被害にあったことがわかりました。 警察によりますと8月下旬、女性の自宅の固定電話に、通信事業者を名乗る自動ガイダンスから「未払いの電話料金がある」などと電話があり、案内に従い操作をするとコールセンターに繋がりました。 女性はそのコールセンターの人物から「あなたの携帯電話が暴