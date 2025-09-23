高知ユナイテッドSCは23日、秋田豊監督(55)がトップチーム監督を退任し、新たに白石尚久氏(49)が就任することを発表した。クラブは20日に秋田氏のパワーハラスメント疑惑に関する調査結果を報告し、5事案をパワハラとして認定したと公表。秋田氏は前日19日の会見で辞意を表明していた。白石氏はヨーロッパで指導経験を積み、直近ではイングランド2部のWBA(ウエスト・ブロムウィッチ・アルビオン)でテクニカルアシスタントを