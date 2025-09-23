Number_iの平野紫耀が、新曲「Numbers Ur Zone」MV撮影の裏側を捉えたオフショット写真を公開した。 【その他の画像・動画等を元記事で観る】 ■本番シーンに近いカットと、完全オフのリラックスしたメンバーの表情をミックス 「オフショット載せます」のメッセージとともに公開された写真は、全9枚。 本番シーンに近いカットと、完全オフのリラックスしたメンバーの表情や様子が楽しめるカット