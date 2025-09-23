2025年9月23日午後0時30分ごろ、札幌市中央区にある札幌グランドホテルの立体駐車場で、資材が落下しました。いまのところけが人の情報は入っていません。札幌グランドホテルによりますと、ホテルには立体の駐車場タワーが4機あり、そのうち1機が9月から改修工事をしていたということです。