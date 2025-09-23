フリーアナウンサーの森香澄（30）が23日、TBSラジオ「三度の飯より旅が好き」（火曜前8・30）にゲスト出演。韓国のスーパーで買っていたものを明かした。美容やショッピングなどの目的で月に1、2回ほど韓国を訪れているという森。現地のスーパーに買い物に行くこともあるという。また、かつて妹が韓国に住んでいたとし、「その時によく買ってたのは、お味噌」と回顧。「向こうって、お味噌が辛いんですよ。唐辛子か何か入っ