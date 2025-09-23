クボタは２２日、水素燃料電池で動く自動運転トラクターを、大阪・関西万博の会場で公開した。現在は試作段階で、自動運転機能を搭載した水素燃料電池のトラクターは世界初とみられるという。出力１００馬力の中型タイプ。空気中の酸素と、水素の反応により生み出した電気が動力源で、走行中に二酸化炭素を排出しない。運転席はなく、人工知能（ＡＩ）搭載のカメラやレーダーが人や障害物を検知する。自動運転や遠隔操作で、保