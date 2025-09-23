阪和自動車道を逆走して事故を起こし、５人にけがをさせたとして、和歌山県警高速隊は２２日、大阪府和泉市、アルバイト従業員の男（５８）を自動車運転死傷行為処罰法違反（危険運転致傷）の疑いで逮捕した。男は「事故の記憶は一切ない。逆走した記憶もない」と容疑を否認しているという。発表では、男は８月１０日午前６時４０分頃、和歌山市の阪和道で、軽乗用車を転回して逆走し、ワンボックスカーと正面衝突。助手席の母