「ヤクルト３−２阪神」（２２日、神宮球場）ヤクルトの青柳晃洋投手が古巣相手に初先発し、５回２失点。試合中には青柳の人柄がにじむワンシーンがあった。四回、小幡に変化球が引っかかって死球を与えてしまった。直後、帽子をとって申し訳なさそうな表情を浮かべていた右腕。左翼席の阪神ファンからはブーイングがわき起こった。その直後、青柳らしい行動があった。一塁へベースカバーに走った際、一塁走者の小幡に謝罪