俳優水上恒司（26）が23日、都内で行われた映画「火喰鳥を、喰う」（本木克英監督、10月3日公開）大ヒット祈願イベントに登場し、「大変な時期」を支えた愛用のボールペンを披露した。横溝正史ミステリ＆ホラー大賞受賞の原作小説（原浩著）を映画化した、謎と怪異が交錯するミステリー。キーワードの「思念」にちなみ、思念のこもった私物としてボールペンを持参した。「僕は大変な時期がありまして」と語り出し、「大変な時期に