Kroiが、新曲「Method」とTVアニメ『SAKAMTO DAYS』のコラボレーションミュージックビデオを公開した。「SAKAMOTO DAYS」は9月22日に第2クールの最終回を迎え、放送終了と同時にコラボMVが公開された。本映像では楽曲に合わせて、第2クールでの印象的なシーンやセリフを織り交ぜた内容に仕上がっている。楽曲の疾走感と合わせて、JCC編入試験編までのバトルシーンがより多く描かれた映像を楽しんでほしい。Kroiは8月末から全国7都