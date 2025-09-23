６人組ダンス＆ボーカルグループ「ＧＥＮＥＲＡＴＩＯＮＳ」の白濱亜嵐が２３日、都内で２冊目の写真集「Ｈａｌｌｅｌｕｊａｈ！」（ハレルヤ、小学館刊）の発売記念プレス取材会を行った。自身８年ぶりの写真集のロケ地は、観光大使を務めるフィリピン。首都マニラと、世界一小さいメガネザルが生息するボホール島で撮り下ろした。「こだわり抜いた写真集ができた。点数は１２０点」と満足した。お気に入りは、母の出身地で