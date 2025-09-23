◆第５９回スプリンターズＳ・Ｇ１（９月２８日、中山競馬場・芝１２００メートル）＝９月２３日、美浦トレセン休み明けのキーンランドＣで逃げて小差５着だったウインカーネリアン（牡８歳、美浦・鹿戸雄一厩舎、父スクリーンヒーロー）は、開場直後の坂路に姿を見せると４ハロン６１秒９―１５秒０でキビキビと登坂した。鹿戸調教師は「今日は１５―１５でいつもと変わりなく順調。８歳でも体が若いし、一回叩いて上がってきて