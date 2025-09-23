長い不妊治療の末に授かった娘。待ちに待った孫との対面に、義両親も喜んでくれるはず。そんな期待を胸に夫とともに義実家を訪れましたが、待望の孫を前にして、義父は信じられない言葉を放ったのでした。これは、筆者の知人・理恵さん(仮名)が体験した話です。 待望の第一子の誕生 義父に悪気はなかったのかもしれません。だからこそ理恵さんは何も言えずにいたところ、夫は父親をまっすぐに見つめ、声を震わせながら訴