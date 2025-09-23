【モデルプレス＝2025/09/23】フリーアナウンサーの森香澄が22日、自身のInstagramを更新。前髪を復活させたヘアスタイルを公開し、話題を呼んでいる。【写真】森香澄、オフ感満載前髪復活スタイル◆森香澄、前髪復活森は「2wayにしてるけど、前髪復活」とヘアスタイルの変化を報告。眼鏡をかけた自撮りで、前髪アリのスタイルを披露した。この投稿に、ファンからは「前髪似合いすぎ」「オフ感満載」「前髪ありだとまた雰囲気変わ