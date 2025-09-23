ＢｉＳＨの元メンバーで、現在は「ＣＥＮＴ」として音楽活動、「加藤千尋」として俳優業を行うセントチヒロ・チッチが２３日、都内で「セントチヒロ・チッチ写真集千尋」（講談社刊）の発売記念会見に登壇した。本写真集は、「セントチヒロ・チッチ」と「加藤千尋」の“二面性”の表現をテーマに撮影。アーティストとして表情や衣装、ヘアメイクにこだわったカットから、ありのままの素顔をとらえたカットまで収録された一冊