◆ヴィーナスリーグ・リポビタン杯（２３日、田ケ谷サンスポーツランド）巨人の女子チームが２３日、埼玉県内で行われたリーグ戦・ヴィーナスリーグ（リポビタン杯）で平成国際大（埼玉）を７―６で破って、本格活動３年目で念願のリーグ優勝を果たした。関東地区の１２の大学、クラブ、企業チームが３回づつ対戦して勝ち点を争う、ヴィーナスリーグのトップリーグ・リポビタン杯。巨人は４月１２日の開幕戦から６試合負け無し