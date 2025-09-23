トランプ政権が米ニューヨークで開催中の国連総会に出席したイラン代表団の移動や高級品の購買を制限することにした。米国務省のピゴット副報道官は22日（現地時間）、声明でこうした決定を伝え、「イラン政権に対する圧力のため」と説明した。ピゴット副報道官は「我々はイラン国民が貧困と崩壊したインフラ、深刻な水・電気不足に苦しむ間、イラン政権の聖職者エリートがニューヨークでふんだんにショッピングすることを容認しな