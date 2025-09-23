ダイソーをパトロールしていると、エコバッグ売り場でいいものを見つけました♡チョコレート柄のデザインで見た目が可愛らしく、大容量で使いやすいエコバッグ。持ち運びにも便利な折りたたみタイプですが、実はとある仕掛けが付いていて…お値段以上に大活躍するアイテムなので、ミニバッグ派さんにもおすすめですよ！【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：折りたたみショッピングバッグ（チョコ）価格：￥330（税込）サ