上質なアイテムが揃うダイソーの姉妹店「スタンダードプロダクツ」。先日、加賀の山中塗が施されたワンプレートを発見し、早速購入してきました。電子レンジ・食洗機の使用が可能な合成漆器で、普段使いにピッタリのアイテム。ダイソー商品とも比較もしてみたので、この機会にぜひチェックしてくださいね！【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：木目ワンプレート（ブラウン）価格：￥770（税込）販売ショップ：スタンダードプ