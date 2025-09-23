亀田製菓は揚米菓「無限」ブランドの「無限エビ」「無限のり」2品を刷新し9月上旬から順次発売している。「無限」ブランドは、米菓市場に新風を吹き込むべく、米菓市場では手薄な30・40代の比較的若い層をターゲットに開発され、2021年に発売開始された。高温でサッと揚げたサクッサクッとした食感と、当時では珍しい全面アルミの見栄えのするメタリックなパッケージが好評を博し、狙い通り若年層の新規ユーザーの取り込みに