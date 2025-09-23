普段から自転車に乗る機会が多い筆者。この機会にセキュリティ面を見直そうと思い、ダイソーで見つけた『ワイヤーロック』を試してみました！好きな暗証番号に変更することができるのが特徴。ワイヤーは伸びるので、柱などに巻き付けられるのがいいなと思いました！他のロックと併用するとさらに安心ですよ◎【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：ダイヤルワイヤーロック価格：￥330（税込）販売ショップ：ダイソー好きな暗証