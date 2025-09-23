アメリカのトランプ政権は22日、反ファシストの極左運動「アンティファ」を正式にテロ組織に指定しました。アンティファはアンチ・ファシズム（反ファシズム）の略称で、アメリカでは、人種差別やトランスジェンダー嫌悪、白人至上主義などに対抗して運動を展開しています。トランプ大統領は22日、アンティファをテロ組織に正式に指定したと発表しました。トランプ氏は自身を支持していた保守活動家、チャーリー・カーク氏の暗殺事