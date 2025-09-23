「最上級な遊び見つけたねｗ」「最悪だけど最高に可愛いｗ」と笑いを巻き起こしているのは、飼い主さんに叱られてしまい、トイレへ向かったわんちゃんの光景。トイレでひとり反省会をしているのかと思いきや、予想外の事態が起こっていたと話題に。投稿は72万再生を突破し、たくさんの人に笑顔を届けることとなりました。 【動画：叱ったらトイレへ向かった犬→『ひとりで反省してるのかな』と思ったら…絶句する『衝撃の仕返し』