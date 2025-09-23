2023年からMLSのインテル・マイアミでプレーしてきたアルゼンチン代表リオネル・メッシ。あのデイヴィッド・ベッカムが共同オーナーを務める同チームには、ルイス・スアレス、セルヒオ・ブスケツ、ジョルディ・アルバという元バルセロナのスター選手たちが次々に加入し、一躍注目を集めるようになった。そうしたなか、元MLS選手の発言が話題になっている。その選手とは、2023年から今年夏までMLSのDCユナイテッドとアトランタ・ユ