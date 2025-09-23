俳優の二宮和也さんは9月22日、自身のX（旧Twitter）を更新。SixTONESの松村北斗さんとのプライベートショットを披露しました。【写真】二宮和也、松村北斗との「ガチオフ」ショット「めろすぎてヤバすぎ！！」二宮さんは「ガチオフ過ぎてヤバすぎ。でも架空のタイトルとか入れてみたら映画のポスターみたいになりそう流石」とつづり、1枚の写真を投稿。松村さんとのモノクロのツーショットです。街の中を歩いている様子で、笑顔