西九州新幹線と観光列車の開業から3周年を迎えた23日、3歳になる子どもが一日駅長に就任しました。 23日、開業から丸3年を迎えた西九州新幹線「かもめ」と観光列車「ふたつ星」。 JR九州は同じ日に3才の誕生日を迎える子どもを全国から募集し、長崎駅では渡部 咲茉ちゃんが1日駅長に任命されました。 「出発！」 （渡部 咲茉ちゃん） 「楽しかった」 開業の節目を祝うとともに、子どもの健やかな成長を願う一日となりました