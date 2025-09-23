大人気漫画『SAKAMOTO DAYS』の実写映画化が決定し、主演にSnow Manの目黒蓮さんの起用が発表されました。来年のゴールデンウィークに公開される本作では、脚本と監督を福田雄一さんが務めます。 【写真を見る】【 Snow Man・目黒蓮 】大人気漫画『SAKAMOTO DAYS』実写映画化の主演に決定特殊メイクで体重140kgの伝説の元殺し屋に週刊少年ジャンプで連載中の『SAKAMOTO DAYS』は、全世界累計発行部数1500万部を突破する大