警視庁の警察犬の慰霊祭が東京・板橋区の霊園で行われました。きょう午前、板橋区の霊園で犯罪捜査や人命救助などに貢献した警察犬の慰霊祭が行われました。去年9月下旬からの1年で死んだ12頭のうち、ラブラドール・レトリバーの「イルミナ号」は薬物や銃器など複数の匂いを嗅ぎ分ける警視庁初のハイブリッド犬として活躍。倉庫内からおよそ1キロの乾燥大麻を発見したり、事務所内から拳銃を発見したりするなど、およそ6年にわたっ