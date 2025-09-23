韓国の9人組ガールズグループTWICEのMINA（28）が22日放送の日本テレビ系「しゃべくり007」（月曜午後9時）に出演。幼少期に犬を飼ったエピソードを語った。番組では「犬の契約書で鼻血」と紹介され、MINAは「あるペットショップにすごくかわいい子（犬）がいて。ずっと飼いたい飼いたいって言ってたんですけど反対されてて、毎日通って、母がやっとOKしてくれたんですけど、契約書にサインする瞬間に『やったー！』って言って両方