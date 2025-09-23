ミュージシャン奥野敦士（62）が、23日までにX（旧ツイッター）を更新。群馬県高崎市にある人気ラーメン店「中華そばこましょう」店主の小松正一さんをしのんだ。奥野は小松さんの写真を添え「ラーメン屋『こましょう』の店主、元俳優で大親友の小松正一が9月20日なくなりました」とつづった。続けてツーショット写真を投稿し「大阪で舞台を共演してから、もう30年以上経つだろうか、釣りに行ったり、飲みに行ったり、自宅で鍋を