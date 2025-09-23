【モデルプレス＝2025/09/23】元モーニング娘。の森戸知沙希が4日、自身のInstagramを更新。私服のモノトーンコーディネートを公開し、反響が寄せられている。【写真】元モー娘。可愛すぎる“ちいかわちぎりパン”◆森戸知沙希、手作りのちぎりパンを公開森戸は「お嬢と作ったちいかわちぎりパン」とつづり、友人とともに作ったというちぎりパンの写真を公開。「水色の色付けができなかったかわりに赤で色付けした」と、アレンジし