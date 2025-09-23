『Octane』UKスタッフによる愛車レポート。今回は、メルセデス・ベンツの1967年230と1982年500SLを所有するマッシモのタイヤ交換にまつわる話題をお届けする。【画像】クラシック・メルセデス2台にクラシックなミシュランタイヤを装着（写真4点）あらゆる芸術家には、時代というものがある。ピカソにもゴッホにも、「青の時代」があった。ならば、クラシックカーにも時代があってもおかしくはない。2025年の春、我が家の車たちは「