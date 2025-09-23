北朝鮮の首都・平壌の万寿台議事堂で9月20日、21日にかけて最高人民会議第14期第13回会議が行われた。朝鮮中央通信が伝えた。朝鮮労働党中央委員会政治局常務委員会委員の朴泰成Uパク。テソン）内閣総理と崔龍海（チェ・リョンヘ）最高人民会議常任委員長や党、政府、軍部の幹部と国務委員会委員、書記長らが登壇した。会議では次のような議題が上程された。（1）朝鮮民主主義人民共和国穀物管理法を審議・採択することについて（2