長野市の大岡地区では、およそ400種類のダリアが見ごろを迎え、訪れた人を楽しませています。秋の心地よい風をまとう大輪の花。長野市大岡の標高820メートルに位置する「長野大岡ひなたダリア園」では、約400種類のダリアが見ごろを迎えています。このダリア園は、6年前に夫婦2人で5株のダリアを植えたのが始まりで、今では約800株にまで増え、色とりどりの花を咲かせています。訪れた人は「ダリアと言っても、こんなたくさ