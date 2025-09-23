【新華社マナス9月23日】中国新疆ウイグル自治区昌吉回族自治州瑪納斯（マナス）県ではこのところ、3万5千ムー（約2330ヘクタール）の畑で種子生産のため栽培されているトウモロコシが収穫期を迎えている。天山山脈北麓に位置するマナス県は肥沃な土壌、日照時間、適切な温度、水などに恵まれ、ここ数年は地域の条件を生かしてトウモロコシの種子生産産業の発展に力を入れてきた。すでに万全な産業システムを形成してトウモロ