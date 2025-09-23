俳優の水上恒司、女優の山下美月、ＳｎｏｗＭａｎの宮舘涼太が２３日、都内で映画「火喰鳥を、喰う」（１０月３日公開、本木克英監督）の大ヒット祈願イベントに出席した。主人公の久喜雄司（水上）の元に、かつて戦死したはずの祖父の兄・貞市が書いた謎の日記が届き、雄司と妻の夕里子（山下）の周囲では、不可解な出来事が頻発するミステリー。公開を間近に控え、主演を務めた水上は「面白かったねって言い合える作品なっ