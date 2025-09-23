◆第５９回スプリンターズＳ・Ｇ１（９月２８日、中山競馬場・芝１２００メートル）＝９月２３日、美浦トレセン昨年２着のトウシンマカオ（牡６歳、美浦・高柳瑞樹厩舎、父ビッグアーサー）は、２１日に坂路を４ハロン５４秒６―１２秒５。１８日の１週前追い切り後も順調に調整されている。この日も坂路に入るとハロン１５秒程度のキャンターでゆったりと駆け上がった。高柳瑞樹調教師は「先週、週末とやってイメージ通り。前