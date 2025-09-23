◇高校野球秋季静岡県大会▽３回戦聖隷クリストファー３―１知徳（２３日・ちゅ〜るスタジアム清水）今夏の甲子園で初出場１勝を飾った聖隷クリストファーが知徳を３―１で下し、５年連続８強入りを果たした。来秋のドラフト候補で、先発したエース左腕の高部陸（２年）が、１３０球で７安打を浴びながらも９Ｋ１失点完投で勝利に導いた。５度得点圏に走者を出しながらも粘りの投球だった。新チーム公式戦初戦となった２回戦