２２日にエスコンフィールドで開催された日本ハム−ロッテでファーストピッチを行った人気アイドルグループ＝ＬＯＶＥ（イコールラブ）の高松瞳の姿が反響を呼んでいる捕手役を山県が務め、左打席には細川が。ユニホームにスカート姿の高松はマウンドから思いっきり投げたが、ボールは一塁側に大きくそれて打者の背後を通過。その瞬間、高松の「ああーッ」という悲鳴が場内に響いた。それでもすぐに両手を広げて笑顔。マウンド