ＳｎｏｗＭａｎ・宮舘涼太（３２）が２３日、都内で映画「火喰鳥を、喰う」（１０月３日公開）の大ヒット祈念イベントに水上恒司（２６）、山下美月（２６）と登場した。作品に関連して、キャスト陣は思念のこもった私物を持参。宮舘はわに革の台本カバーを紹介し「この作品でも、お二人と台本カバーをきっかけでお話しさせてもらった。別の作品でも使っていて、カバンに入れています」と語った。フランスの高級ブランドの製