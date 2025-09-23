屋外の猛暑と室内の冷房に交互に晒され続け疲れが溜まるこの時期、胃腸が悲鳴を上げていませんか？胃もたれ、食欲不振、下痢や便秘……。その原因と対策を知り、自分でできるケアを始めましょう（イラスト：末続あけみ取材・文・構成：菊池亜希子））【図】胃を元気にする食品は…* * * * * * *＜１よりつづく＞【食事】おなかの不調を改善するには、まず食生活の見直しを。胃腸に優しい食材を知って、意識的に摂りましょう◯胃