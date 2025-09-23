私はマチコ（30代）。夫のジュンイチ（30代）と息子のタクマ（4歳）と暮らすパート主婦です。夫はいわゆる「亭主関白」。「家のことは女の仕事」と考え、家事や子育てに協力しません。しかし義実家を訪ねると一転。亭主関白だったはずの義父がエプロン姿で料理をしていたのです。しかも義父が昔から家事に協力していた事実もわかりました。義両親から「このままだと離婚を言い渡されるぞ」と説教された夫は、ようやく自分の甘さに