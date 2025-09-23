＜ウォルマートNWアーカンソー選手権最終日◇21日◇ピナクルCC（アーカンソー州）◇6438ヤード・パー71＞米国女子ツアーの3日間大会は、悪天候によるコースコンディション不良のため、第2ラウンドが再開できず。順延も難しいと判断され、競技不成立となった。〈写真〉ボールが曲がらなくなる勝みなみが実践する“オタ芸シャドー”とは13人が出場した日本勢では、勝みなみが8アンダーで首位発進。畑岡奈紗が1打差3位、西郷真央